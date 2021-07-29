ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар

29.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар

Рейсы в Сочи и Краснодар возобновляет «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании.

Выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск с 7 августа возобновляется. По 1, 4, 6 дням недели будут выполняться полеты из Минска.

Регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск возобновляются с 8 августа. Три раза в неделю будут выполняться данные рейсы. С расписанием на них, а также стоимостью билетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы в Сочи и Краснодар возобновляет «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск с 7 августа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невзоров: Путин всю мерзость выпускает на просторы России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by