«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар

Источник материала: ОНТ

Рейсы в Сочи и Краснодар возобновляет «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании.

Выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск с 7 августа возобновляется. По 1, 4, 6 дням недели будут выполняться полеты из Минска.

Регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск возобновляются с 8 августа. Три раза в неделю будут выполняться данные рейсы. С расписанием на них, а также стоимостью билетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Фото: БЕЛТА

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