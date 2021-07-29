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«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар
Источник материала: ОНТ
Рейсы в Сочи и Краснодар возобновляет «Белавиа», сообщается на
Выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск с 7 августа возобновляется. По 1, 4, 6 дням недели будут выполняться полеты из Минска.
Регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск возобновляются с 8 августа. Три раза в неделю будут выполняться данные рейсы. С расписанием на них, а также стоимостью билетов можно ознакомиться на
Фото: БЕЛТА
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Рейсы в Сочи и Краснодар возобновляет «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск с 7 августа...
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