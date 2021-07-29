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Летний лагерь для молодёжи организовали военные бригады спецназа
Источник материала: ОНТ
Насыщенные каникулы и армейская подготовка. На базе 5-й отдельной бригады специального назначения начал работу летний лагерь для молодёжи.
Тут можно познакомиться с жизнью и бытом спецназовцев, военной техникой и вооружением, историей воздушно-десантных войск. Но здесь не только теория: для молодых людей проведут занятия по боевой подготовке.
В конце смены – проверка знаний и навыков. Воспитанники сдадут специальные нормативы по тактической и военно-медицинской подготовке, топографии и связи.
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Насыщенные каникулы и армейская подготовка. На базе 5-й отдельной бригады специального назначения начал работу летний лагерь для молодёжи. Тут можно познакомиться...
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