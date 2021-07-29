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Собака должна была пасти овец, но они ее не слушались. И вот почему. Почитайте , это очень мило!

29.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака должна была пасти овец, но они ее не слушались. И вот почему. Почитайте , это очень мило!

Историю о собаке, у которой не получилось стать пастухом для овец, опубликовал ridus.ru.

32-летний Джейми Бо Брюер управляет семейной фермой в Вустершире в Великобритании. Каждый день мужчине необходимо делать огромное количество работы, в том числе и пасти стадо овец, а это больше 200 животных.

В какой-то момент Джейми решил, что ему нужна помощь пастушьей собаки. В интернете он нашел информацию о тибетском терьере и понял, что такая собака станет для него и другом, и помощником. На ферме вскоре появилась маленькая Нала – мужчина обучал ее пастьбе с первых дней. 

Однако овцы не слушались Налу, но Джейми был убежден – она еще слишком маленькая. 

Однако когда собака подросла, проблема не исчезла, и фермер понял, что Нала – животное для любви, а не для пастьбы овец. Из-за белого пушистого меха и небольшого черного носа собака очень похожа на маленькую овечку, поэтому ни взрослые овцы, ни ягнята не воспринимают ее, когда она пытается ими управлять. 


Овцы просто странно смотрят на Налу, а потом идут заниматься своими делами каждый раз, когда она выбегает к ним, чтобы показать, кто хозяин на ферме. Собаке вскоре становится скучно, и она просто играет с кучерявыми приятелями. 

Сейчас Нала дома проводит большую часть времени – спит, играет, ест или сидит на коленях у кого-нибудь из членов семьи.



Фото: скриншоты из видео

Главное фото: depositphotos.com




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Историю о собаке, у которой не получилось стать пастухом для овец, опубликовал ridus.ru. 32-летний Джейми Бо Брюер управляет семейной фермой в Вустершире в...
 
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