В Бресте поздравили выпускников с максимальными результатами по ЦТ

Источник материала: ОНТ

Горячая пора сейчас и у будущих студентов. В вузах идут внутренние испытания. А в Бресте поздравляли абитуриентов, которые набрали по 100 баллов на централизованном тестировании.

В области 54 сертификата о максимальном результате! Среди выпускников есть и те, кто получил такую оценку по нескольким предметам. Многие без экзаменов стали студентами престижных вузов. Брестчина всегда славилась высоким уровнем знаний по точным наукам. А в этом году как никогда много «химиков» и «биологов» – это будущие студенты медицинских вузов.

Антон Вечёрко, выпускник средней школы №3 г. Пинска: «Химия всегда давалась легко, именно в медицине я всегда видел свою реализацию, желание останусь в Беларуси, буду лечить людей, приносить им радость, видеть счастливого человека, это приятно».

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: «2/3 деток определились, что пойдут в медучреждения. Специальность врача в Брестской области очень почетна, и то, что материально-техническая база на Брестчине достойная, для того, чтобы они вернулись в свои регионы, и продолжили лечебную практику. Есть ряд ребят, которые выбрали IT, у нас в Бресте много технопарков, которые занимаются в этом направлении».

Марина Чиневич, выпускница лицея №1 г. Барановичи: «Для кого-то по душе математика и физика, для кого-то история, я второй вариант. История Беларуси очень богатая, я даже не представляла, что мы прошли столько войн, изменений, мы были в разных государствах, этим нужно гордиться, не забывать».

Встреча прошла в формате живой дискуссии. В программе и экскурсия на крупное предприятие по производству сыров. Возможно, для кого-то оно станет первым местом работы.

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