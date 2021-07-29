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В Бресте поздравили выпускников с максимальными результатами по ЦТ
Источник материала: ОНТ
Горячая пора сейчас и у будущих студентов. В вузах идут внутренние испытания. А в Бресте поздравляли абитуриентов, которые набрали по 100 баллов на централизованном тестировании.
В области 54 сертификата о максимальном результате! Среди выпускников есть и те, кто получил такую оценку по нескольким предметам. Многие без экзаменов стали студентами престижных вузов. Брестчина всегда славилась высоким уровнем знаний по точным наукам. А в этом году как никогда много «химиков» и «биологов» – это будущие студенты медицинских вузов.
Встреча прошла в формате живой дискуссии. В программе и экскурсия на крупное предприятие по производству сыров. Возможно, для кого-то оно станет первым местом работы.
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Горячая пора сейчас и у будущих студентов. В вузах идут внутренние испытания. А в Бресте поздравляли абитуриентов, которые набрали по 100 баллов на централизованном...
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