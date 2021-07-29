Лесные пожары бушуют в турецкой Анталье

Источник материала: ОНТ

Отдых на турецком курорте может быть небезопасным. В прибрежной Анталье бушуют лесные пожары. Причиной стало возгорание на мусорной свалке.

Жители нескольких кварталов эвакуированы. Но локализовать возгорания пока не удаётся – огонь распространяется в сторону населенных пунктов. Сильный ветер усугубляет ситуацию. В социальных сетях появляются кадры, на которых видно, что пламя уже вблизи гостиниц и жилых домов. Для тушения привлечена авиация и сотни пожарных.

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