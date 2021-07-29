|
Лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
Источник материала: ОНТ
Отдых на турецком курорте может быть небезопасным. В прибрежной Анталье бушуют лесные пожары. Причиной стало возгорание на мусорной свалке.
Жители нескольких кварталов эвакуированы. Но локализовать возгорания пока не удаётся – огонь распространяется в сторону населенных пунктов. Сильный ветер усугубляет ситуацию. В социальных сетях появляются кадры, на которых видно, что пламя уже вблизи гостиниц и жилых домов. Для тушения привлечена авиация и сотни пожарных.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдых на турецком курорте может быть небезопасным. В прибрежной Анталье бушуют лесные пожары. Причиной стало возгорание на мусорной свалке. Жители нескольких...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)