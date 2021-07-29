|
Назван популярный витамин и продукты, которые могут привести к камням в почках
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о продуктах, которые повышают риск камнеобразования,
Как отметил врач, едой с высоким содержанием животных жиров, например, мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром не стоит злоупотреблять – они способствуют образованию кальциевых камней.
В список врач включил также орехи, зелень и шпинат. Из-за содержания в этих продуктах оксалатов, их необходимо умеренно употреблять.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о продуктах, которые повышают риск камнеобразования, пишет РИА «Новости». Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)