Назван популярный витамин и продукты, которые могут привести к камням в почках

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о продуктах, которые повышают риск камнеобразования, пишет РИА «Новости».



Как отметил врач, едой с высоким содержанием животных жиров, например, мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром не стоит злоупотреблять – они способствуют образованию кальциевых камней.

В список врач включил также орехи, зелень и шпинат. Из-за содержания в этих продуктах оксалатов, их необходимо умеренно употреблять.

Фото: depositphotos.com





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram