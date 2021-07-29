В США суд заслушал первые показания свидетелей по делу о штурме Капитолия

Источник материала: ОНТ

В США продолжается расследование январского штурма Капитолия. Первые свидетели дали показания. Это полицейские, которые противостояли сторонникам бывшего президента Дональда Трампа, несогласным с результатами выборов.

Сотрудников правоохранительных органов оскорбляли, били электрошокерами и осыпали угрозами. Некоторые участники беспорядков пытались отобрать оружие. По делу о штурме проходят около 500 человек. Многим грозят длительные тюремные сроки, приговор одному из участников беспорядков уже вынесен – 8 месяцев лишения свободы всего лишь за селфи.

Напомним, 6 января толпа ворвалась в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов и разгромила помещения здания Конгресса.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram