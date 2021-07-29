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В США суд заслушал первые показания свидетелей по делу о штурме Капитолия
Источник материала: ОНТ
В США продолжается расследование январского штурма Капитолия. Первые свидетели дали показания. Это полицейские, которые противостояли сторонникам бывшего президента Дональда Трампа, несогласным с результатами выборов.
Сотрудников правоохранительных органов оскорбляли, били электрошокерами и осыпали угрозами. Некоторые участники беспорядков пытались отобрать оружие. По делу о штурме проходят около 500 человек. Многим грозят длительные тюремные сроки, приговор одному из участников беспорядков уже вынесен – 8 месяцев лишения свободы всего лишь за селфи.
Напомним, 6 января толпа ворвалась в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов и разгромила помещения здания Конгресса.
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В США продолжается расследование январского штурма Капитолия. Первые свидетели дали показания. Это полицейские, которые противостояли сторонникам бывшего...
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