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Вот это ноги! Екатерина Андреева гуляет по Ялте в мини-шортах

29.07.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вот это ноги! Екатерина Андреева гуляет по Ялте в мини-шортах
Екатерина Андреева. Кадр из видео
О внешности 59-летней Екатерины Андреевой, журналистки, актрисы, телеведущей программы «Время» на Первом канале, ходят настоящие легенды. Звезда обладает неувядающей красотой, которой могут позавидовать даже молодые девушки. Андреева ведет здоровый образ жизни, путешествует, активно занимается спортом, транслируя это в своем инстаграм-аккаунте. Недавно Екатерина поделилась фотографией, посмотрев на которую сложно поверить, что ей скоро 60 лет.

Андреева сейчас отдыхает в экоотеле в Ялте, на берегу солнечного Крыма. На днях она выложила кадр на фоне нескончаемого синего горизонта, на котором позирует в коротких клетчатых шортах, лонгсливе и босоножках на каблуке. Образ дополнен солнцезащитными очками и модным в этом сезоне козырьком. Наряд подчеркнул изгибы фигуры Екатерины, акцентировав внимание на стройных ногах звезды.


Подписчики Екатерины были поражены великолепием фотографии, а также изящностью модели, и оставили много приятных комплиментов.

«Не описать, как
красиво», «Шикарная», «Ноги… всем ногам ноги» — высказались фанаты в комментариях.

Вот это ноги! Екатерина Андреева гуляет по Ялте в мини-шортах


Вот это ноги! Екатерина Андреева гуляет по Ялте в мини-шортах


Вот это ноги! Екатерина Андреева гуляет по Ялте в мини-шортах

Фото@ekaterinaandreeva_official
 
 
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