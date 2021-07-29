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Вот это ноги! Екатерина Андреева гуляет по Ялте в мини-шортах
Источник материала: UDF
Екатерина Андреева. Кадр из видео
Андреева сейчас отдыхает в экоотеле в Ялте, на берегу солнечного Крыма. На днях она выложила кадр на фоне нескончаемого синего горизонта, на котором позирует в коротких клетчатых шортах, лонгсливе и босоножках на каблуке. Образ дополнен солнцезащитными очками и модным в этом сезоне козырьком. Наряд подчеркнул изгибы фигуры Екатерины, акцентировав внимание на стройных ногах звезды.
Подписчики Екатерины были поражены великолепием фотографии, а также изящностью модели, и оставили много приятных комплиментов.
«Не описать, каккрасиво», «Шикарная», «Ноги… всем ногам ноги» — высказались фанаты в комментариях.
Фото@ekaterinaandreeva_official
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