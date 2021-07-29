ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске троллейбус сбил пешехода - ГАИ разыскивает очевидцев

29.07.2021 12:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус сбил пешехода - ГАИ разыскивает очевидцев, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 6 июля около 14.00 троллейбус ехал по маршруту №45 "ДС "Сухарево-5" - станция метро "Петровщина". Проезжая вблизи дома №60 по ул.П.Панченко со стороны ул.Мазурова в направлении ул.Сухаревской, водитель наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Граждан, которые стали очевидцами ДТП или обладают информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 102.

Конфиденциальность гарантируется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус сбил пешехода - ГАИ разыскивает очевидцев, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США суд заслушал первые показания свидетелей по делу о штурме Капитолия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by