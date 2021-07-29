Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус сбил пешехода - ГАИ разыскивает очевидцев, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 6 июля около 14.00 троллейбус ехал по маршруту №45 "ДС "Сухарево-5" - станция метро "Петровщина". Проезжая вблизи дома №60 по ул.П.Панченко со стороны ул.Мазурова в направлении ул.Сухаревской, водитель наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Граждан, которые стали очевидцами ДТП или обладают информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 102.

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