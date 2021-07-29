ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БАЖ просит власти перевести сотрудника «Нашей Нивы» в гражданскую больницу

29.07.2021 13:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусская ассоциация журналистов обратилась с просьбой немедленно перевести арестованного начальника отдела рекламы и маркетинга «Нашей Нивы» Андрея Скурко в гражданскую больницу.

Инсулинозависимый диабетик Скурко провел 13 дней в СИЗО на улице Окрестина без диабетической диеты и снаряжения. Затем его перевели в СИЗ на Володарского, где он сразу попал в санчасть. Как сообщил находившийся с ним в одной камере журналист Олег Груздилович, 18 июля Андрей Скурко начал кашлять, у него поднялась температура, ему дали парацетамол. 29 июля стало известно, что у Скурко диагностировали пневмонию.

"БАЖ обратилась в министерства внутренних дел, Минздрав, департамент исполнения наказаний МВД с просьбой незамедлительно госпитализировать в гражданскую больницу руководителя отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская ассоциация журналистов обратилась с просьбой немедленно перевести арестованного начальника отдела рекламы и маркетинга «Нашей Нивы» Андрея Скурко в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новинки в мире смартфонов, которых все ждут в 2022 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by