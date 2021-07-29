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Лукашенко потребовал к сентябрю 2022 года провести реформу образования

29.07.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал к сентябрю 2022 года завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень.

"Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести. Начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов - все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - заявил сегодня, 29 июля, Лукашенко.

"И министерство, и администрация, и правительство должны для себя спланировать до 1 сентября будущего года снять все проблемы, которые накопились в образовании", - добавил пенсионер.

 
 
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Лукашенко потребовал к сентябрю 2022 года завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень.
 
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