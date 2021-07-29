Лукашенко- человек деревенский, выросший на улице, с пришитыми фейками

Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что все озвученные в его адрес коррупционные обвинения являются пришитыми фейками и что власть его не портит.

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - заявил Лукашенко.

Пенсионер напомнил, что когда-то возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и "вычищал эту дрянь".

"Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - утверждает Лукашенко.