Новинки в мире смартфонов, которых все ждут в 2022 году

Пока сложно говорить о какой-либо революции в мире смартфонов и в ближайшем будущем нас вряд ли ждет что-то удивительное. Те же складные смартфоны вышли еще несколько лет назад, однако суперпопулярными так и не стали. Что касается 2022 года, то в нем, скорее всего, все останется по-прежнему.

Единственное на что будет интересно обратить внимание – это релиз и популяризация смартфонов, которым вообще не нужны будут провода. Какие-то эксперименты в данной области уже проводились и Meizu Zero тому прямой пример, хотя в данном случае на экспериментах пока все и закончилось. Вполне вероятно, что какой-то крупный бренд все же решится вернуться к данной области и доведет дело до конца.

Есть предпосылки к тому, что могут продолжиться эксперименты и со встроенной в экран камерой. Да, ZTE Axon 20 5G пытался показать миру данный функционал, однако матрица создает довольно ощутимые глазу искажения, поэтому попытка полностью не засчитывается. Но вот современные нейронные сети и софт на их основе способны изменить ситуацию. Вполне возможно, что в следующем году телефоны научиться сами улучшать качество картинки в реальном времени и встроенная прямо в экран камера будет работать идеально.

Что касается «многокамерности», то в данном вопросе, скорее всего, все возможные варианты были исчерпаны и верхний предел был достигнут. Зато погоня за мегапикселями все еще в тренде у мобильных корпораций. Кто знает, вполне возможно, что в 2022 году мир увидит девайсы с разрешением в 250 Mp, к примеру.

Вот что точно волнует пользователей каждый год, так это энергопотребление. Ежегодно все ждут аппарат, который дал бы возможность забыть о зарядке раз в два дня, а то и каждый день. Многие готовы забыть о девайсах, способных неделю работать автономно, но дайте хотя бы 3 дня. К сожалению, производители пока похвастаться ничем таким не могут. Рассчитывать на крайне емкий аккумулятор в следующем году хотелось бы, но произойдет это вряд ли.

Какие новинки смартфонов в 2022 году нас ждут

Новостей о большом количестве уникальных моделей пока еще нет, однако несколько интересных девайсов все же нас ждет и прямо сейчас есть возможность оценить их характеристики.

Пока ждете новую модель любимого бренда, можно используя старый смартфон научиться новой для себя карточной игре под названием покер. Вот здесь найдете всю информацию о комнате, которая подойдет в качестве отправной точки в мир большой игры.

Samsung Galaxy S22

Первая порция новостей о том, каким будет новый смартфон от корейской компании, уже есть в сети. Пока известно, что:

Серия смартфонов Galaxy S22 будет иметь экран немного меньшего размера, чем у предшественников, причем они будут и тоньше. S22 Ultra должен удивить мир камерой в 200-мегапикселей. Явно данный девайс станет лидером в гонке мегапикселей, если только китайцы не удивят нас чем-то еще более внушительным. Не обойтись, естественно и без новой линейки топовых процессоров – это Exynos 2200 и Snapdragon 895.

Есть на что посмотреть в целом, остается ждать новостей.

Xiaomi Mi 12 и Mi 12 Ultra

В сети уже успели появиться первые снимки новой модели. Есть информация о том, что девайс будет снабжен изогнутым дисплеем, подэкранной камерой, а что еще более интересно – это возможность менять частоту обновлений экрана по своему усмотрению с шагом в 1 Гц вплоть до 120 Гц.

Имеется и информация о том, что телефон будет снабжен очень быстрой 200-ватной зарядкой. Причем будет возможность заряжать батарею и беспроводным способов, используя зарядку на 120 Вт.

Huawei P60 и P60 Pro

Да, пока еще не состоялся релиз даже P50 Pro, однако можно быть точно уверенными, что модель 60 точно появиться на рынке. К сожалению, говорить точно о том, чего стоит ждать от модели пока еще рано. Не исключено, что смартфон будет снабжен Harmony OS новой версии, без сервисов от Google.

Apple iPhone 14

Мир еще не увидел 13-ый Айфон, но если верить аналитикам, то прорывным девайсом от компании Apple должен стать именно iPhone 14. Есть данные о том, что в нем будут установлены экраны с частотой обновления 120 Гц.

Информации о проектах, до релиза которых остается довольно много времени не так много и чаще всего это обычные слухи, но, тем не менее, различные сливы и комментарии от опытных аналитиков не дают скучать в ожидании новой версии любимого бренда.