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Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Источник материала: Партизан
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана.
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