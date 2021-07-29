Литва: есть данные, что в Гродно две тысячи мигрантов ждут перехода границы

На военном полигоне в Шальчининкском районе растет новый палаточный городок.





"Там будет несложно обеспечить безопасность, территория подходящая, там можно разместить около 1500 человек", – сказала журналистам 27 июля министр внутренних дел Агне Билотайте.





Это место пытаются подготовить как можно скорее, поскольку СОГГ уже некуда девать нелегальных мигрантов.





"Наши резервы исчерпаны, мы использовали все палатки, сейчас везем на полигон полученные из-за границы палатки", – сказал заместитель главы СОГГ полковник Видас Мачайтис.





Из Эстонии Литва получила 100 км спиральной колючей проволоки, но ее действенность сомнительна. Например, в минувшее воскресенье трое мигрантов в ней запутались, но границу все же сумели перейти, помощь врачей им не потребовалась.





"Есть разные предложения о том, как ее устанавливать, чтобы она была более эффективной", – заметила Билотайте.





Один из мигрантов оказал сопротивление пограничникам, его укусила служебная собака.





"Если не выполняют требования пограничников и убегают, то может догнать и укусить служебная собака", – пояснил Мачайтис.





Первый городок из модульных домиков для мигрантов появится в Медининкай, на территории школы пограничников, в начале августа. Там разместят почти 900 мигрантов.





"У нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около 2000 нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы. Есть разная информация", – сказал Мачайтис.





В среди Билотайте сообщила, что от планов разместить мигрантов в Девенишкес отказались.