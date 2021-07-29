Его заблокировало Министерство информации по требованию Генеральной прокуратуры. За что, редакции неизвестно до сих пор — ни один госорган так и не прислал официальные претензии.





nashaniva.com . Все эти дни редакция работала над созданием нового сайта —





Как сказал из заключения главный редактор Егор Мартинович, национальный бренд должен работать, потому что "Наша Ніва" - это не Мартинович и Скурко, которых бросили в СИЗО, это сотни тысяч читателей.