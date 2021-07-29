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Лукашенко назначил себе нового помощника
Источник материала: Навiны
Сегодня Александр Лукашенко принял ряд кадровых назначений.
В частности он назначил Владимира Калача помощником президента по Минской области.
Кроме этого Дмитрий Петруша возглавил завод «Керамин», а Михаил Костечко — Белорусскую нефтяную компанию.
Александр Васильев назначен начальником академии МВД, а Александр Шастайло будет руководить УВД Гомельской области.
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Сегодня Александр Лукашенко принял ряд кадровых назначений.
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