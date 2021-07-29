ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жительница Гродно по просьбе телефонных мошенников установила программу и лишилась Br4 тыс.

29.07.2021 13:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

К правоохранителям обратилась 29-летняя жительница Гродно. С ее карточки похитили крупную сумму денег.

В мессенджере ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с карточки женщины сейчас происходит оплата товаров в интернет-магазине. Для отмены операции и якобы возврата денег на телефон необходимо было установить программу удаленного доступа.

Женщина выполнила все указания. Когда стали приходить СМС о списании средств, она поняла, что ее обманули. Женщина заблокировала карту, не дав возможность киберпреступнику похитить все сбережения. Его добычей стали Br4 тыс.

"Следователем допрошена потерпевшая, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету, осмотрен ее мобильный телефон. В настоящее время планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи", - рассказала Мария Трушинская.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации).-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователем допрошена потерпевшая, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету, осмотрен ее мобильный телефон. В настоящее время планируется...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАЖ просит власти перевести сотрудника «Нашей Нивы» в гражданскую больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by