Жительница Гродно по просьбе телефонных мошенников установила программу и лишилась Br4 тыс.

Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

К правоохранителям обратилась 29-летняя жительница Гродно. С ее карточки похитили крупную сумму денег.

В мессенджере ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с карточки женщины сейчас происходит оплата товаров в интернет-магазине. Для отмены операции и якобы возврата денег на телефон необходимо было установить программу удаленного доступа.

Женщина выполнила все указания. Когда стали приходить СМС о списании средств, она поняла, что ее обманули. Женщина заблокировала карту, не дав возможность киберпреступнику похитить все сбережения. Его добычей стали Br4 тыс.

"Следователем допрошена потерпевшая, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету, осмотрен ее мобильный телефон. В настоящее время планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи", - рассказала Мария Трушинская.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации).-0-