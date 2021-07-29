Лукашенко новым назначенцам: вы являетесь лицом президента

В ходе разговора с назначенными чиновниками Александр Лукашенко признался, что по некоторым кандидатурам были вопросы.





Он отметил, что прошлый год «нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди»: «Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет… Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее — все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы — профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас — вы должны быть преданными своему народу и государству», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он обратил внимание назначенцев : «Если вы пришли в кабинет к президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента. А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться».