Политзаключенному Степану Латыпову вызвали в суд скорую помощь

Политзаключенному Степану Латыпову вызвали в суд скорую медицинскую помощь, сообщает телеграм-канал «Вясна/Правы чалавека ў Беларусі».





«На процессе Степан заявил ходатайство о вызове скорой помощи, так как «длительно чувствует себя плохо», — говорится в сообщении. — Перед судом он говорил, что утром у него было давление 160 на 90. Степан пояснил, что у него головокружение и он с трудом следит за процессом».

По словам Латыпова, в камере в СИЗО жарко и курят. «С утра было высокое давление. Начмед сделал укол и отправил сюда [на суд]. Легче не стало», — сказал он.

Судья Александр Волк удовлетворил ходатайство, в суд вызвали врачей.

Степан Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года во дворе своего дома на улице Червякова, на «площади Перемен», где ранее вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Мужчину обвиняют по частям 1 и 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Согласно обвинению, Латыпов оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Потерпевшими признаны трое милиционеров.

Латыпов был директором и бухгалтером предприятия «Беларбо», которое занимается уничтожением нежелательных растений. По версии обвинения, с апреля 2019 года по сентябрь 2020-го Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

Мошенничество, по версии гособвинителя Рябова, заключается в том, что Латыпов заключал договоры на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси. По версии обвинения, площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в стране химическим веществами, «создавая видимость выполненных услуг». За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.

Процесс над Латыповым начался 1 июня. В этот день после показаний отца Сергея Латыпова обвиняемый заявил, что к нему приходили из главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и предупредили: если он не согласится с обвинением, проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. Затем Степан Латыпов встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло, после чего потерял сознание и упал.