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Лукашенко устроил большой кадровый четверг

29.07.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 29 июля устроил большой кадровый день.

Лукашенко устроил большой кадровый четверг

Кроме назначений, о которых сообщалось ранее, он дал согласие на назначение:

Виктора Замостика — главой Ельского района;

Александра Прановича — главой Мядельского района;

Николая Полякова — главой Центрального района Минска;

Алексея Егорова — ректором Белорусского государственного экономического университета;

Николая Романюка — ректором Белорусского государственного аграрного технического университета;

Александра Унсовича — ректором Барановичского государственного университета;

Кирилла Драгуна — генконсулом в Мюнхене;

Руслана Варанкова — генконсулом в Нью-Йорке;

Дмитрия Резенкова — членом Гродненского облисполкома;

Дмитрия Богдановича — гендиректором НПЦ НАН Беларуси по животноводству;

Алексея Мелещени — гендиректором НПЦ НАН Беларуси по продовольствию;

Евгения Федоренко — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ.

 

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 29 июля устроил большой кадровый день.
 
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