Лукашенко устроил большой кадровый четверг

Александр Лукашенко 29 июля устроил большой кадровый день.





Кроме назначений, о которых сообщалось ранее , он дал согласие на назначение:

Виктора Замостика — главой Ельского района;

Александра Прановича — главой Мядельского района;

Николая Полякова — главой Центрального района Минска;

Алексея Егорова — ректором Белорусского государственного экономического университета;

Николая Романюка — ректором Белорусского государственного аграрного технического университета;

Александра Унсовича — ректором Барановичского государственного университета;

Кирилла Драгуна — генконсулом в Мюнхене;

Руслана Варанкова — генконсулом в Нью-Йорке;

Дмитрия Резенкова — членом Гродненского облисполкома;

Дмитрия Богдановича — гендиректором НПЦ НАН Беларуси по животноводству;

Алексея Мелещени — гендиректором НПЦ НАН Беларуси по продовольствию;

Евгения Федоренко — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ.