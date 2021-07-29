«Я ему устроил чистилище». Лукашенко перевел зампредседателя КГБ на новый пост

Источник материала: Салiдарнасць

29 июля правитель принял ряд кадровые решений. Одно из самых заметных: Владимир Калач больше не заместитель председателя КГБ.





Отныне он помощник президента по Минской области. Эта перестановка выглядит для Калача понижением.

В прошлом он работал начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области, после проведения президентских выборов 2010 года попал в санкционный список ЕС, в 2018-м был повышен на зампредседателя КГБ.

Лукашенко рассказал, что решение по Калачу принял сегодня ночью.

— Я ему устроил такое чистилище, что даже глава Администрации только сегодня утром узнал, что он будет назначен помощником президента. У меня тысячу было вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника, уже к ночи, вчера поздно вечером он доложил про этого генерала.

Интересно, что в начале апреля на пост помощника президента по Минской области правитель назначил Александра Бутарева. Но бывший председатель Горецкого райисполкома не проработал на новой должности и четырех месяцев.

Также 29 июля правитель назначил:

Васильева Александра Павловича — начальником УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;

Шастайло Александра Ивановича — начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.

Лукашенко согласие на назначение:

Замостика Виктора Ивановича — председателем Ельского райисполкома;

Прановича Александра Васильевича — председателем Мядельского райисполкома;

Полякова Николая Александровича — главой администрации Центрального района Минска;

Петруши Дмитрия Викторовича — генеральным директором открытого акционерного общества «Керамин»;

Костечко Михаила Ивановича — генеральным директором закрытого акционерного общества «Белорусская нефтяная компания»;

Егорова Алексея Владимировича — ректором УО «Белорусский государственный экономический университет»;

Романюка Николая Николаевича — ректором УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»;

Унсовича Александра Николаевича — ректором УО «Барановичский государственный университет»;

Драгуна Кирилла Леонидовича — генеральным консулом Республики Беларусь в Мюнхене (Федеративная Республика Германия);

Варанкова Руслана Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);

Резенкова Дмитрия Юрьевича — членом Гродненского облисполкома;

Богдановича Дмитрия Михайловича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;

Мелещени Алексея Викторовича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;

Федоренко Евгения Петровича — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.