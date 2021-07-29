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«Я ему устроил чистилище». Лукашенко перевел зампредседателя КГБ на новый пост
29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
29 июля правитель принял ряд кадровые решений. Одно из самых заметных: Владимир Калач больше не заместитель председателя КГБ.
Отныне он помощник президента по Минской области. Эта перестановка выглядит для Калача понижением.
В прошлом он работал начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области, после проведения президентских выборов 2010 года попал в санкционный список ЕС, в 2018-м был повышен на зампредседателя КГБ.
Лукашенко рассказал, что решение по Калачу принял сегодня ночью.
— Я ему устроил такое чистилище, что даже глава Администрации только сегодня утром узнал, что он будет назначен помощником президента. У меня тысячу было вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника, уже к ночи, вчера поздно вечером он доложил про этого генерала.
Интересно, что в начале апреля на пост помощника президента по Минской области правитель назначил Александра Бутарева. Но бывший председатель Горецкого райисполкома не проработал на новой должности и четырех месяцев.
Также 29 июля правитель назначил:
Васильева Александра Павловича — начальником УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;
Шастайло Александра Ивановича — начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Лукашенко согласие на назначение:
Замостика Виктора Ивановича — председателем Ельского райисполкома;
Прановича Александра Васильевича — председателем Мядельского райисполкома;
Полякова Николая Александровича — главой администрации Центрального района Минска;
Петруши Дмитрия Викторовича — генеральным директором открытого акционерного общества «Керамин»;
Костечко Михаила Ивановича — генеральным директором закрытого акционерного общества «Белорусская нефтяная компания»;
Егорова Алексея Владимировича — ректором УО «Белорусский государственный экономический университет»;
Романюка Николая Николаевича — ректором УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»;
Унсовича Александра Николаевича — ректором УО «Барановичский государственный университет»;
Драгуна Кирилла Леонидовича — генеральным консулом Республики Беларусь в Мюнхене (Федеративная Республика Германия);
Варанкова Руслана Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);
Резенкова Дмитрия Юрьевича — членом Гродненского облисполкома;
Богдановича Дмитрия Михайловича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
Мелещени Алексея Викторовича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
Федоренко Евгения Петровича — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
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29 июля правитель принял ряд кадровые решений.
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