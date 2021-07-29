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«Я ему устроил чистилище». Лукашенко перевел зампредседателя КГБ на новый пост

29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

29 июля правитель принял ряд кадровые решений. Одно из самых заметных: Владимир Калач больше не заместитель председателя КГБ.

«Я ему устроил чистилище». Лукашенко перевел зампредседателя КГБ на новый пост

Отныне он помощник президента по Минской области. Эта перестановка выглядит для Калача понижением.

В прошлом он работал начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области, после проведения президентских выборов 2010 года попал в санкционный список ЕС, в 2018-м был повышен на зампредседателя КГБ.

Лукашенко рассказал, что решение по Калачу принял сегодня ночью.

— Я ему устроил такое чистилище, что даже глава Администрации только сегодня утром узнал, что он будет назначен помощником президента. У меня тысячу было вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника, уже к ночи, вчера поздно вечером он доложил про этого генерала.

Интересно, что в начале апреля на пост помощника президента по Минской области правитель назначил Александра Бутарева. Но бывший председатель Горецкого райисполкома не проработал на новой должности и четырех месяцев.

Также 29 июля правитель назначил:

Васильева Александра Павловича — начальником УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;

Шастайло Александра Ивановича — начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.

Лукашенко согласие на назначение:

Замостика Виктора Ивановича — председателем Ельского райисполкома;

Прановича Александра Васильевича — председателем Мядельского райисполкома;

Полякова Николая Александровича — главой администрации Центрального района Минска;

Петруши Дмитрия Викторовича — генеральным директором открытого акционерного общества «Керамин»;

Костечко Михаила Ивановича — генеральным директором закрытого акционерного общества «Белорусская нефтяная компания»;

Егорова Алексея Владимировича — ректором УО «Белорусский государственный экономический университет»;

Романюка Николая Николаевича — ректором УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»;

Унсовича Александра Николаевича — ректором УО «Барановичский государственный университет»;

Драгуна Кирилла Леонидовича — генеральным консулом Республики Беларусь в Мюнхене (Федеративная Республика Германия);

Варанкова Руслана Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);

Резенкова Дмитрия Юрьевича — членом Гродненского облисполкома;

Богдановича Дмитрия Михайловича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;

Мелещени Алексея Викторовича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;

Федоренко Евгения Петровича — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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