ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар не устоял

29.07.2021 14:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На торгах в четверг белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю, но укрепился к доллару.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0111 BYN до 2,5105 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день и опускается до минимума за 43 дня.

Курс евро подрос всего на 0,0021 BYN до 2,9797 BYN/EUR. Евровалюта дорожает уже четвёртый день. Общее укрепление за это время составило ровно 0,0200 BYN. 

Курс российского рубля вырос на 0,0056 BYN до 3,4323 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 15 дней.

Московская биржа

Центробанк РФ опустил официальный курс доллара на 42 копейки до 73,1904 RUB/USD — минимума за три недели.

Официальный курс евро снизился всего на 5 копеек до 86,8624 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах в четверг белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю, но укрепился к доллару.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by