Доллар не устоял

Курс доллара обвалился сразу на 0,0111 BYN до 2,5105 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день и опускается до минимума за 43 дня.





Курс евро подрос всего на 0,0021 BYN до 2,9797 BYN/EUR. Евро валюта дорожает уже четвёртый день. Общее укрепление за это время составило ровно 0,0200 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0056 BYN до 3,4323 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 15 дней.





Московская биржа

Центробанк РФ опустил официальный курс доллара на 42 копейки до 73,1904 RUB/USD — минимума за три недели.





Официальный курс евро снизился всего на 5 копеек до 86,8624 RUB/EUR.