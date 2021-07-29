Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова

viasna96 Скорая приехала в суд Советского района, фельдшеров проверяла охрана перед тем, как пустить в зал. Проверили сумки и ощупали. Под дверью зала суда врачи провели около 10 минут. Потом их провели через другой вход, передает





Долгое время даже адвокат не знала, что происходит с его подзащитным. В обед, в 13:15, милиционер в штатском сообщил собравшимся, что после осмотра врачами Степана Латыпова забрали в больницу. Но потом вышла секретарь и сказала, что суд продолжится после обеда в 14:05. очевидцы видели, как скорая уехала от здания суда без Латыпова.





Точное местонахождение Латыпова сейчас неизвестно.





Как стало известно, у Степана в СИЗО-1 наблюдаются проблемы со здоровьем. В январе он переболел COVID-19. и когда два месяца назад в больнице ему зашивали шею от пореза, то обнаружили остаточную пневмонию. Также во время заключения у него фиксировали приступы аритмии.



