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Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова

29.07.2021 14:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова. Суд продолжится после обеда

Скорая приехала в суд Советского района, фельдшеров проверяла охрана перед тем, как пустить в зал. Проверили сумки и ощупали. Под дверью зала суда врачи провели около 10 минут. Потом их провели через другой вход, передает viasna96

Долгое время даже адвокат не знала, что происходит с его подзащитным. В обед, в 13:15, милиционер в штатском сообщил собравшимся, что после осмотра врачами Степана Латыпова забрали в больницу. Но потом вышла секретарь и сказала, что суд продолжится после обеда в 14:05. очевидцы видели, как скорая уехала от здания суда без Латыпова. 

Точное местонахождение Латыпова сейчас неизвестно.

Как стало известно, у Степана в СИЗО-1 наблюдаются проблемы со здоровьем. В январе он переболел COVID-19. и когда два месяца назад в больнице ему зашивали шею от пореза, то обнаружили остаточную пневмонию. Также во время заключения у него фиксировали приступы аритмии.
 
 
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Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова. Суд продолжится после обеда
 
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