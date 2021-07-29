Нелегальная торговля: в Беларуси борются со стихийными рынками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сезон овощей и фруктов. А с ним появились и нелегальные торговцы. Качество продуктов на прилавках под ногами – под вопросом, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На улице плюс 30, а на импровизированных прилавках – овощи, фрукты, ягоды, зелень. Рядом продают еще пирожки и домашний творог. Торгуют из багажника авто, на деревянном подносе, картоне, газете или вовсе на земле.

Появляются такие товарные ряды там, где большие потоки людей – у метро, около торговых центров, вокзалов и в спальных районах. Операцию по выявлению нелегальной торговли проводят в несколько этапов. Все начинается с контрольной закупки.

«Чтобы осуществлять торговлю, необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или юридическое лицо. Также если у вас есть подсобное хозяйство. В настоящее время установлен ряд лиц, которые занимаются незарегистрированной предпринимательской деятельностью», – отметил главный государственный налоговый инспектор управления оперативных мероприятий по городу Минску Александр Гребенек.

Доказать качество товара без документов невозможно. А в жару продукты портятся в разы быстрее. Получить кишечное расстройство, отравление легко.

«Особо скоропортящиеся продукты – молочные, различные торты, пирожные, которые содержат заварные крема, у них срок годности до шести часов. Есть группа скоропортящихся продуктов – яйца, кисломолочные, сало, копчености. Их срок хранения – 18 часов», – рассказала руководитель Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Снежана Кавриго.

Нарушения правил торговли фиксируют. Товар описывают и отвозят на склад для хранения. Выручку изымают. Авто – на штрафстоянку. Дело уходит в экономический суд. Продавцам же грозит штраф до тысячи долларов.