Биржа: доллар существенно сдал позиции на торгах 29 июля

Очередные торги на БВФБ завершились существенным падением американской валюты.



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Доллар потерял 0,0111 пункта и завершил сессию на отметке 2,5105 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь вырос на 0,0056 пункта — 3,4323 белорусского рубля за 100 российских, а евро укрепился на 0,0021 пункта — 2,9797 белорусского рубля.

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