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В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

29.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В турецкой Анталье продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

Стало известно о первых жертвах стихии. Погибли три человека, еще более 60 пострадали. Пламя вспыхнуло в районе курортного города Манавгат, быстро распространилось из-за сильного ветра, в результате чего в огне оказались жилые кварталы.

В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

В борьбе со стихией задействованы десятки человек, спецтехника и авиация. Эвакуированы 18 населенных пунктов. На данный момент ситуацию на большей части территории удалось взять под контроль.

В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

Местные власти призывают объявить город зоной бедствия. Экскурсии отменены. Однако эвакуировать туристов пока не планируется. Стоит отметить, что в Турции в рамках международного сотрудничества работают и белорусские авиаторы. Наши специалисты помогают зарубежным коллегам в тушении возгораний в горно-лесистой местности.

 
 
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Новости Турции. В турецкой Анталье продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно о первых...
 
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