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Премьера в Купаловском. Покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя

29.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьера в Купаловском. Вечером 29 июля на сцене старейшего театра Беларуси покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера в Купаловском. Покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя

Анонсируя спектакль, его режиссер Даниил Филиппович раскрыл некоторые детали. Например, пол в постановке будет зеркальным. Задумка в том, чтобы герои могли посмотреть на себя со стороны.

Премьера в Купаловском. Покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя

Канон пьесы сохранен, как и текст произведения, однако творческая команда обещает немало неожиданных драматургических поворотов.

Премьера в Купаловском. Покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя

Известно, что в купаловской версии «Женитьбы» появятся два новых героя: тень женитьбы и доктор. Есть и другие особенности. Впрочем, лучше один раз увидеть. Начало в 19:00.

 
 
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Новости Беларуси. Премьера в Купаловском. Вечером 29 июля на сцене старейшего театра Беларуси покажут «Женитьбу» по пьесе Гоголя, сообщили в программе Новости «24...
 
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