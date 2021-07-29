В Житковичах под колеса авто попала велосипедистка - женщина в реанимации

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах под колеса авто попала велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"28 июля примерно в 16.40 24-летний водитель, управляя автомобилем "Сеат Ибица" и двигаясь по ул.Октябрьской города Житковичи в направлении ул.Пролетарской, совершил наезд на 54-летнюю женщину-велосипедистку, которая двигалась во встречном направлении по правому краю проезжей части дороги и внезапно выехала на полосу вышеуказанного автомобиля", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП велосипедистка с травмами была госпитализирована в реанимационное отделение Житковичской ЦРБ.

ГАИ напоминает, что согласно правилам дорожного движения, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной или пешеходной дорожке, по тротуару или обочине, и только в случае их отсутствия разрешено двигаться по краю проезжей части не далее 1 м от ее края попутно транспортному потоку. Подходите более ответственно к собственной безопасности, соблюдайте требования ПДД и ни в коем случае не выезжайте резко перед близко движущимся транспортом.

Водители, в свою очередь, должны быть более внимательными и всегда следить за дорожной обстановкой. Старайтесь всегда снижать скорость, если видите вблизи уязвимых участников дорожного движения.-0-