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В Молодечненском районе от огня спасли 380 т сена

29.07.2021 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе от огня спасли 380 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 4.36 поступило сообщение о пожаре в сенохранилище на территории МТФ филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго" в деревне Носилово Молодечненского района Минской области. В результате пожара уничтожено 10 т сена в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасены 380 т сена", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
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