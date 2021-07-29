– Тихановская общалась с Байденом 15 минут. Как оценить факт встречи и какими могут быть ее практические последствия?





– Мне кажется, время встречи не так важно, как наличие самой встречи. Ход визита Тихановской в США демонстрировал, что это общение может состояться.





Произошла довольно знаковая встреча, т.к. Соединенные Штаты тем самым продемонстрировали поддержку демократическим изменениям в Беларуси и Светлане Тихановской, что очень важно.





– У Тихановской и до этого было много встреч с лидерами западных стран. Факт общения с Байденом способен на что-то дополнительно повлиять?





– В США Тихановская встречалась не только с Байденом, а с представителями его кабинета, они намного дольше обсуждали рабочие вопросы. В плане конкретных шагов то общение, наверное, имеет большее значение, чем символическая встреча с Байденом, которая скорее легитимирует договоренности, которые могли быть достигнуты в ходе рабочих встреч.





Продолжением этих переговоров может стать изменение подходов США к Беларуси, взаимодействию с ее гражданским обществом, с офисом Тихановской. В ближайшей перспективе увидим, в какие конкретные шаги это выльется.





Еще один важный момент: США играют достаточно серьезную роль в вопросе сдерживания России. Соединенные Штаты могут ясно обозначить «красные линии» для Москвы, которые она не должна переходить в отношениях с Беларусью.





Нужно понимать, что Соединенные Штаты не могут решить проблемы белорусского общества за него самого. США могут политически поддержать определенные процессы, могут участвовать в системе междунароного давления и даже играть в нем одну из главных ролей. Но решить внутрибелорусские проблемы Соединенные Штаты не могут. Помочь – могут, решить – нет.





Подчеркну, что США могут играть значимую роль в разрешении белорусского кризиса в рамках отношений с Россией. В виде сдерживания ее стремлений к аннексии Беларуси в виде углубления интеграции.





А в рамках пакетных соглашений по вопросам региональной безопасности может быть предусмотрен вопрос демократического транзита власти в Беларуси, рамки влияния разных геополитических сил на внутренню ситуацию в нашей стране.





США могут участвовать в такого рода дипломатических разговорах – в отличие от демократической оппозиции Беларуси.





– Как в России могут отреагировать на встречу Тихановской с Байденом?

– Думаю, традиционно: в режиме риторики о «вмешательстве во внутренние дела Беларуси» и «гибридной агрессии Запада против суверенного государства».





Возможно, где-то поёрничают. Но это не имеет особого значения.





– Нет ли риска со стороны Тихановской и ее команды снизить уровень ее поддержки в Беларуси, где у существенной части населения пророссийские настроения?





– Мне кажется, сейчас те люди, которые с одной стороны имеют пророссийские устремления, а с другой – поддерживают демократические изменения, скорее критически относятся к позиции российского руководства, которое де-факто поддерживает Лукашенко.





Вполне вероятно, эти люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации: раз Восток закрыт для встреч с Тихановской, то она вынуждена развивать западный вектор своей дипломатии.