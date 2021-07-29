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На выходных в Беларуси будет очень жарко
Источник материала: Навiны
Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели.
По прогнозам синоптиков, столбик термометра в ближайшие трое суток покажет следующие значения:
30 июля
31 июля
1 августа
Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений на сегодня
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Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели.
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