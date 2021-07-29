Лукашенко: «Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! Все — за БЧБ»

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель выдвинул свою версии того, почему Беларусь «больше, чем любая другая страна» финансирует спорт, но результата от этого нет.

Александр Лукашенко высказался о неудачном выступлении белорусских спортсменов на Олимпиаде (пока не завоевано ни одной медали):

— Талантливая нация (сербы), такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем…

Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?

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