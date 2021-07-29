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В Минске возбудили уголовное дело за угрозы насилием гособвинителю

29.07.2021 15:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело по факту угрозы насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, неустановленный гражданин, чтобы воспрепятствовать законной деятельности и принудить к изменению ее характера, с 8 по 9 июля 2021 года направил в социальной сети "ВКонтакте" в адрес прокурорского работника, который поддерживал государственное обвинение по ряду уголовных дел, сообщение с угрозами насилием.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.366 УК.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.
 
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