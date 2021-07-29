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Аферу с липовыми объявлениями о сдаче квартир пресекла милиция в Гродно

29.07.2021 15:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сыщики гродненской милиции выявили серийную аферу, связанную со сдачей недвижимости во временное пользование. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В совершении преступления подозреваются двое жителей Гродно 19 и 20 лет.

"Молодые люди размещали в интернете объявления с предложением заключить договоры аренды на длительный срок и выставляли фейковые фотографии квартир с хорошим ремонтом. При этом цены на жилье были значительно ниже рыночных", - рассказали в милиции.

Желающие снять квартиру переводили предоплату на их счета. После этого молодые люди прекращали переписку.

География объявлений охватывала различные регионы страны. Только в Гродно зарегистрировано более десяти фактов мошенничества, еще несколько - в других областях.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за мошенничество.

Тех, кто пострадал от мошенничества, просят сообщить об этом по телефонам 8 (0152) 79-68-06 или 102.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В совершении преступления подозреваются двое жителей Гродно 19 и 20 лет.
 
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