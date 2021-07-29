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В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума

29.07.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с 1 августа повышается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ), следует из постановления Министерстве труда и социальной защиты №56 от 23 июля 2021 года.

БПМ повышается на 3,7% по сравнению с действующей с 1 мая по 31 июля величиной и составит 283,46 рубля.

БПМ трудоспособного населения составит 315,04 рубля, пенсионеров - 214,91 рубля, ребенка в возрасте до трех лет - 178,56 рубля, от 3 до 6 лет - 247,95 рубля, дети от 6 до 18 лет -303,79 рубля.

В связи с повышением величины БПМ также на 3,7% повысятся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров.

 
 
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В Беларуси с 1 августа повышается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ), следует из постановления Министерстве труда и социальной защиты №56 от 23 июля 2021 года.
 
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