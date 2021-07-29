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В Минске задержаны активисты анархического движения
Источник материала: Партизан
В Минске задержаны активисты анархического движения Александр Белов и Евгений Рубашко.
Как сообщает "Вясна", Они оба находится на допросе в Следственном комитете по уголовному делу по статье 342 УК РБ (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). Их статус пока неизвестен.
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В Минске задержаны активисты анархического движения Александр Белов и Евгений Рубашко.
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