Аналитик: Власти могут пойти на диалог с США – есть предложения, от которых сложно отказаться

Источник материала: Салiдарнасць

На что готовы пойти США для разрешения белорусского вопроса?





— Это конечно очень важная встреча, которая вдохновляет, — высказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» свое отношение ко встрече Байдена с Тихановской старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич. — Встреча, судя по всему, носила скорее протокольный характер, однако, нужно понимать, любые визиты вежливости на таком уровне — всегда знак признания и импульс к поддержке для любой административной вертикали.

Это сигнал о том, что гость является персоной «грата», желательной для Соединенных Штатов. И для Европейского союза это тоже сигнал солидаризации США с международными усилиями по Беларуси на высшем уровне.

Несомненно, благодаря этой встрече и переговорам с госсекретарем и помощником президента США и вообще благодаря этому визиту , международный авторитет и признание Тихановской как лидера демократических сил Беларуси укрепились.

Экс-дипломат считает, что определенную роль в том, что встреча состоялась, сыграло давление ведущих американских СМИ.

— Конечно, это заслуга работы штаба, тех людей, которые поддерживали и готовили этот визит. Встреча, судя по всему, является в том числе и результатом давления американских СМИ на Белый дом и на Байдена. Немотивированный отказ при таком усиленном внимании СМИ отбрасывал тень на имидж Байдена.

Практически все ключевые американские СМИ отреагировали на визит Тихановской и везде так или иначе звучал вопрос о встрече с Байденом, — анализирует Мацукевич.

При всем огромном символическом значении, продолжает он, основное — это наличие практического результата. И здесь есть вопросы.

— Выражение солидарности на высшем уровне греет душу и льстит. Ключевой вопрос, однако же, в конкретных договоренностях. Байден мощный и опытный оратор и, наверняка, беседу с ним о превратностях нелегкой белорусской доли можно растянуть на часы. Конкретика не занимает много времени — для заявления со стороны Байдена, например, о признании белорусского кейса одним из приоритетных направлений внешней политики США и разработке стратегии действии по Беларуси понадобится не более минуты.

Пока из того, что я вижу в публичной сфере вокруг визита, акцент делается на усилении санкционного давления — подключении США к секторальным санкциям. Если именно это станет главным результатом встречи, то это будет сомнительная услуга для Беларуси, скорее, «презент» для России, которая как раз и заинтересована в том, чтобы давление на Беларусь росло и у белорусского руководства не оставалось никаких альтернатив, кроме российских, — убежден собеседник.

Одним из важных шагов США на пути урегулирования белорусского кризиса, по мнению аналитика, может стать налаживание коммуникации с белорусскими властями.

— Как уже говорил, участие США может быть эффективным при комплексном подходе, разработке реальной стратегии действий, которая включала бы не только меры санкционного давления, но и дипломатические шаги по координации действий западных стран, а также работу со странами, которые на сегодняшний день взаимодействуют с Беларусью.

И одно из важных направлений — это коммуникация с самим режимом. Переговоры с американцами — это тот сюрприз, который может легко испортить белорусскую дружбу с Кремлем и создать принципиально новую ситуацию.

И, я думаю, потенциально белорусские власти могут на это пойти, потому что есть предложения, от которых сложно отказаться. Однако такие шаги требуют от Белого дома политической воли, комплексного подхода и серьезных усилий. Гораздо больших, чем согласие на встречу и распоряжение о санкциях, — поделился мнением старший аналитик Центра новых идей.