Куриные котлеты с кабачками – сочные, даже когда остыли! Посмотрите, это невероятно аппетитно!

Источник материала: ОНТ

Что еще приготовить из кабачков? Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в Instagram рассказала об аппетитном блюде – куриных котлетах с кабачками. Выглядят они так, что хочется их есть, не останавливаясь! К тому же они остаются вкусными и сочными даже после остывания. Давайте приготовим!

Как готовить: из 250 г мяса куриного бедра, 250 г куриного филе и одной средней луковицы сделайте фарш. Добавьте 300 г натертого на крупной терке кабачка, половину чайной ложки сухого чеснока, столько же горчицы и копченой паприки, 2 ст. л. майонеза. Перемешайте и сформируйте небольшие котлетки. Обжарьте их на растительном масле до готовности.





Фото: Instagram @tonya.food.time

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