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Куриные котлеты с кабачками – сочные, даже когда остыли! Посмотрите, это невероятно аппетитно!
Источник материала: ОНТ
Что еще приготовить из кабачков? Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в
Как готовить: из 250 г мяса куриного бедра, 250 г куриного филе и одной средней луковицы сделайте фарш. Добавьте 300 г натертого на крупной терке кабачка, половину чайной ложки сухого чеснока, столько же горчицы и копченой паприки, 2 ст. л. майонеза. Перемешайте и сформируйте небольшие котлетки. Обжарьте их на растительном масле до готовности.
Фото: Instagram
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Что еще приготовить из кабачков? Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в Instagram рассказала об аппетитном блюде – куриных котлетах с кабачками. Выглядят...
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