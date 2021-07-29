Пикассо, Вашингтон, Венера и Джоконда – художник создает удивительные мозаики из камешков

Источник материала: ОНТ

Британский художник Джастин Бейтман создает удивительные мозаики из тысяч камешков. Об этом сообщает Odditycentral.













Его необычные репродукции некоторых шедевров эпохи Возрождения требуют детализации, с которой он справляется с помощью гальки и мелкого камня. Бейтману необходимо несколько часов на каждую картину.

Удивительно, что его мозаика временна – мужчина предпочитает, чтобы естественная среда оставалась естественной. Он собирает очередную картину из камней, фотографирует ее, а после просто уничтожает. По словам художника, что его искусство временно и преходяще, как времена года.

На сайте можно увидеть, что он уже сделал – это и «Джоконда» Леонардо да Винчи, и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, а также множество других картин и портретов.

Джастин работает практически везде, где есть камешки. Это и пляжи, и леса, и даже автостоянки. Однажды, отдыхая в Бангкоке (Таиланд), он создал мозаику рядом с железнодорожными путями.

Фото: https://landminds.weebly.com/

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