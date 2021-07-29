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Собака не разрешила хозяину чистить ей ухо и вот что она сделала. Посмотрите, а вы знали, что так можно? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике пес породы сиба-ину Капитан Пончик не любит чистить уши, как и многие другие собаки. Он пытается избежать этой процедуры, аккуратно закрыв ухо.
Комментаторов насмешил Капитан Пончик: «Ахаха, такого я не ожидал», «Классная у него настройка ушей», «Доступ закрыт!», «Какая забавная система закрывания ушей!», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Собака не разрешила хозяину чистить ей ухо и вот что она сделала. Посмотрите, а вы знали, что так можно? (ВИДЕО)
Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пес породы сиба-ину Капитан Пончик не любит чистить уши, как и многие другие собаки. Он пытается избежать этой...
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