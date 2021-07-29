Собака не разрешила хозяину чистить ей ухо и вот что она сделала. Посмотрите, а вы знали, что так можно? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике пес породы сиба-ину Капитан Пончик не любит чистить уши, как и многие другие собаки. Он пытается избежать этой процедуры, аккуратно закрыв ухо.





Комментаторов насмешил Капитан Пончик: «Ахаха, такого я не ожидал», «Классная у него настройка ушей», «Доступ закрыт!», «Какая забавная система закрывания ушей!», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram