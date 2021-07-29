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Названы самые популярные специальности у абитуриентов в Беларуси в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Консультант управления высшего образования Министерства образования Ремма Герловская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о самых популярных специальностях этого года.
Герловская отметила, что, как правило, пальма первенства принадлежит одним и тем же специальностям.
Абитуриенту требуется выдержать большой конкурс, чтобы поступить на бюджет, – заключила Герловская.
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Консультант управления высшего образования Министерства образования Ремма Герловская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о самых популярных...
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