Названы самые популярные специальности у абитуриентов в Беларуси в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Консультант управления высшего образования Министерства образования Ремма Герловская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о самых популярных специальностях этого года.





Герловская отметила, что, как правило, пальма первенства принадлежит одним и тем же специальностям.

«Это "международные отношения", "правоведение" – более 5 человек на место в Полоцком государственном университете, – рассказала специалист. – Нужно сказать, что такие результаты предварительны. Ведь вступительная кампания продолжается еще. По специальности "физическая культура" более 3 человек на место в Полесском государственном университете».

Абитуриенту требуется выдержать большой конкурс, чтобы поступить на бюджет, – заключила Герловская.

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