Посмотрите, что сделали собаки, чтобы открыть стеклянную дверь! Как вам слаженная работа? Невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавный ролик опубликовал ridus.ru .

В ролике четыре собаки аккуратно открывают стеклянную дверь. Зразу видно, песики знают, что такое командная работа и слаженные действия.





Видео набрало больше 430 тыс. просмотров в Instagram.

Пушистая банда сразу покорила пользователей Сети: «Лол, мне кажется, джек-рассел-терьер умнее всех», «Такие очаровательные морды, еще смотрят в камеру безнаказанно», «Бегут такие довольные в конце», «Аахаха, будто сцена из мультика», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

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