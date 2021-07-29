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Посмотрите, что сделали собаки, чтобы открыть стеклянную дверь! Как вам слаженная работа? Невероятно! (ВИДЕО)

29.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите, что сделали собаки, чтобы открыть стеклянную дверь! Как вам слаженная работа? Невероятно! (ВИДЕО)

Забавный ролик опубликовал ridus.ru.

В ролике четыре собаки аккуратно открывают стеклянную дверь. Зразу видно, песики знают, что такое командная работа и слаженные действия.


Видео набрало больше 430 тыс. просмотров в Instagram. 

Пушистая банда сразу покорила пользователей Сети: «Лол, мне кажется, джек-рассел-терьер умнее всех», «Такие очаровательные морды, еще смотрят в камеру безнаказанно», «Бегут такие довольные в конце», «Аахаха, будто сцена из мультика», – писали комментаторы. 

Фото: соцсети

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Забавный ролик опубликовал ridus.ru. В ролике четыре собаки аккуратно открывают стеклянную дверь. Зразу видно, песики знают, что такое командная работа и слаженные...
 
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