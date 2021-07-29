Источник материала: ОНТ

Продолжаются олимпийские соревнования в игровых видах спорта.

Мужская сборная Словении – один из фаворитов баскетбольного турнира – сегодня разгромила команду Японии – 116:81. 25 очков набрал Лука Дончич, еще 24 балла – Зоран Драгич. Словенцы – лидеры своей группы. В женском гандбольном турнире сегодня сыграны несколько встреч.

Сборная Нидерландов одержала третью победу подряд, разгромив Анголу – 37:28. Без поражений в группе «А» также идут норвежки, победившие сборную Черногории. Команда Испании была сильнее Бразилии – 27:23. Российская сборная пока без побед. Напомним, россиянки являются действующими олимпийскими чемпионками.

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