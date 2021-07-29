ЦТ-2021: по каким предметам чаще всего абитуриенты набирали 100 баллов и сколько было случаев нулевых бланков?

Источник материала: ОНТ

Консультант управления высшего образования Министерства образования Ремма Герловская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, по каким предметам чаще всего абитуриенты набирали 100 баллов в этом году и сколько было нулевых сертификатов.





«Общее количество стобалльников значительно больше, чем в прошлом году. Почти 380 человек набрали 100 баллов. В прошлом году их было более 320. Разница существенная. Это говорит об очень хорошей подготовке абитуриентов для поступления в вуз», – отметила специалист.

Также она назвала предметы, по которым чаще всего абитуриенты набирают максимальные баллы.

«Это государственные языки. Как правило, большое количество абитуриентов регистрируется на эти предметы, – констатирует Герловская. – Биология – более 76 человек получили максимальные баллы, математика, физика, английский язык».

Специалист рассказала также о случаях нулевых бланков.

«Бланки с нулевыми ответами выдаются в том случае, если ни одного правильного ответа нет, либо если не заполнен бланк ответов в принципе, либо заполнен только бланк регистрации. В этом году было 128 таких случаев», – подчеркнула специалист.

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