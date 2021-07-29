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ЦТ-2021: по каким предметам чаще всего абитуриенты набирали 100 баллов и сколько было случаев нулевых бланков?
Источник материала: ОНТ
Консультант управления высшего образования Министерства образования Ремма Герловская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, по каким предметам чаще всего абитуриенты набирали 100 баллов в этом году и сколько было нулевых сертификатов.
Также она назвала предметы, по которым чаще всего абитуриенты набирают максимальные баллы.
Специалист рассказала также о случаях нулевых бланков.
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ЦТ-2021: по каким предметам чаще всего абитуриенты набирали 100 баллов и сколько было случаев нулевых бланков?
Консультант управления высшего образования Министерства образования Ремма Герловская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, по каким предметам чаще всего...
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