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После массовых протестов в Тунисе объявлен комендантский час
Источник материала: ОНТ
Политический и экономический кризис в Тунисе. После массовых протестов в стране объявлен комендантский час.
Президент отстранил от должности премьер-министра, приостановил работу парламента и лишил депутатов неприкосновенности. Благосостояние населения на грани, народ нищает. Даже на одном из крупнейших рынков спрос на ходовые продукты упал. Чтобы навести порядок на улицах, в города введены войска.
Именно в Тунисе 10 лет назад началась «Арабская весна», но смена власти и политического курса не принесла благополучия. Тунисская экономика и до коронакризиса была в плачевном состоянии: безработица доходила до 18%.
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Политический и экономический кризис в Тунисе. После массовых протестов в стране объявлен комендантский час. Президент отстранил от должности премьер-министра,...
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