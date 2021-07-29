После массовых протестов в Тунисе объявлен комендантский час

Источник материала: ОНТ

Политический и экономический кризис в Тунисе. После массовых протестов в стране объявлен комендантский час.





Президент отстранил от должности премьер-министра, приостановил работу парламента и лишил депутатов неприкосновенности. Благосостояние населения на грани, народ нищает. Даже на одном из крупнейших рынков спрос на ходовые продукты упал. Чтобы навести порядок на улицах, в города введены войска.

Именно в Тунисе 10 лет назад началась «Арабская весна», но смена власти и политического курса не принесла благополучия. Тунисская экономика и до коронакризиса была в плачевном состоянии: безработица доходила до 18%.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram