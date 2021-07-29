Межпарламентское сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Палате представителей

Источник материала: ОНТ

О развитии сотрудничества, а также об итогах межпарламентского взаимодействия Беларуси и Азербайджана говорили сегодня в Палате представителей.





С председателем Владимиром Андрейченко, встретился посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Он завершает дипломатическую миссию у нас в стране. Подведены итоги работы, намечены перспективы. По словам спикера нижней палаты парламента, несмотря на пандемию, между странами не прерывались контакты – политические, торгово-экономические. Сотрудничество, стороны уверены, будет наращиваться и дальше. В части поставок продовольствия и развития кооперации по сборке техники.

Новый виток развития получат такие сферы, как образование, культура, здравоохранение. По словам посла, Беларусь и Азербайджан – стратегические партнеры. Поддержка на международных площадках продолжится.

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