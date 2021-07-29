Какие новые специальности появились в белорусских вузах в этом году?

Источник материала: ОНТ

В понедельник вузы закончили прием заявлений на бюджет. Многие получат специальности, которых еще не было в истории белорусского образования. Каждый год появляются новые направления. Какие принес 2021-й ?





На историческом факультете Белгосуниверситета в этом году открылась новая специальность «Регионоведение». Студентов будут готовить по гуманитарным, экономическим, политическим, географическим, юридическим направлениям. Бонус – возможность изучать на повышенном уровне два иностранных языка. Выпускники смогут работать аналитиками, прогнозистами, экспертами по развитию связей с различными регионами и странами.

Новшества и на экономфаке – здесь появилась междисциплинарная специальность «Экономическая безопасность». Она объединяет экономику, право и информационные технологии. Студенты научатся оценивать и предотвращать возможные угрозы экономике предприятий, прогнозировать и управлять рисками. Выпускники смогут построить карьеру в сфере банковской, финансовой и бизнес-аналитики, антикризисного управления.

Белорусский национальный технический университет открыл набор на четыре новые специальности на четырех факультетах. «Инновационная техника для строительного комплекса» на факультете транспортных коммуникаций. Будущие инженеры получат навыки автоматизированного проектирования деталей, агрегатов и машин. Кроме того, студенты этой специальности смогут пройти обучение на военно-техническом факультете и после его окончания получат дополнительно военную специальность и офицерское звание.

На «Промышленном дизайне транспортных средств» автотракторного факультета студенты будут изучать физику, высшую математику, рисунок, живопись, колористика, конструирование и проектирование, 3D-моделирование. Специалисты смогут работать как в отделе дизайна предприятия, так и в конструкторском бюро в должности инженера.

«Промышленный дизайн производственного оборудования» факультета технологий управления и гуманитаризации – схожая с предыдущей специальность. Программа подготовки формируется на технической базе, так что студенты имеют постоянный контакт с инженерной деятельностью. Выпускники смогут работать на промышленными дизайнерами и дизайнерами-конструкторами.

В этом году Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники возобновит подготовку по трем специальностям. На факультет радиотехники и электроники снова набирают сразу на два направления. Студенты специальности «Квантовые информационные системы» будут изучать нанотехнологии и научатся разрабатывать высокоскоростные наноэлектронные средства обработки и хранения информации.

На «Радиоэлектронных системах» будут готовить специалистов в области программной обработки мультимедийной информации и сетевой безопасности.

На специальности «Инфокоммуникационные технологии» факультета инфокоммуникаций студенты освоят среды моделирования инфокоммуникационных, сенсорных и смарт-сетей. А на всех трех специальностях будущие специалисты освоят языки программирования, веб-технологии и операционные системы.

В этом году Белорусская государственная академия авиации проводит набор на совершенно новую специальность – «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» факультета гражданской авиации. Кроме тестирования, для поступления абитуриентам нужно было успешно пройти врачебно-летную экспертную комиссию, в том числе – профессионально-психологическое собеседование. Плюс – вступительное испытание для определения уровня физической подготовленности. Будущие специалисты научатся эксплуатировать воздушные суда и готовить их к полетам, настраивать и обслуживать аппаратно-программные средства

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram