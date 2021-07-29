|
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Пожароопасная ситуация и в некоторых белорусских лесах. Кратковременны дожди улучшили картину, но запреты и ограничения действуют в 17 районах.
Больше всего «закрытых» лесов в Гомельской области – 11. По-прежнему можно ходить в зелёные зоны без препятствий жителям Витебской и Могилевской областей – во многом это связано с понижением температуры и прошедшими в этих регионах дождями.
Напомним, при запретах гражданам нельзя находиться в лесах, въезжать в массивы на транспорте и проводить любые работы. Нарушение грозит штрафом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожароопасная ситуация и в некоторых белорусских лесах. Кратковременны дожди улучшили картину, но запреты и ограничения действуют в 17 районах. Больше всего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)