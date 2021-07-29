ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси

29.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси

Пожароопасная ситуация и в некоторых белорусских лесах. Кратковременны дожди улучшили картину, но запреты и ограничения действуют в 17 районах.

Больше всего «закрытых» лесов в Гомельской области – 11. По-прежнему можно ходить в зелёные зоны без препятствий жителям Витебской и Могилевской областей – во многом это связано с понижением температуры и прошедшими в этих регионах дождями.

Напомним, при запретах гражданам нельзя находиться в лесах, въезжать в массивы на транспорте и проводить любые работы. Нарушение грозит штрафом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожароопасная ситуация и в некоторых белорусских лесах. Кратковременны дожди улучшили картину, но запреты и ограничения действуют в 17 районах. Больше всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Виртуальная АТС» от МТС: решение для организации эффективной телефонии в офисе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by