Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Пожароопасная ситуация и в некоторых белорусских лесах. Кратковременны дожди улучшили картину, но запреты и ограничения действуют в 17 районах.

Больше всего «закрытых» лесов в Гомельской области – 11. По-прежнему можно ходить в зелёные зоны без препятствий жителям Витебской и Могилевской областей – во многом это связано с понижением температуры и прошедшими в этих регионах дождями.

Напомним, при запретах гражданам нельзя находиться в лесах, въезжать в массивы на транспорте и проводить любые работы. Нарушение грозит штрафом.

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