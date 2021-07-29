Лукашенко: Демократии в мире нет. Уже давно все убедились в этом

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко, принимая кадровые решения сегодня, обратил внимание на то, что быть преданным своему народу и государству – важная черта управленца. Соответсвующее видео разместил Telegram-канал «Пул Первого» .

Президент признался, что много раз по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение, чтобы претендующего на ту или иную должность чиновника изучили еще раз.

Глава государства подчеркнул тот факт, что те, кто назначается Президентом, представляют его на том или ином участке.

Фото: БЕЛТА





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